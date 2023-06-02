Один человек пострадал при пожаре в промзоне в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московской промзоне во 2-м Котляковском переулке произошел пожар на площади в 6 квадратных метров, в результате которого, по предварительной информации, пострадал один человек, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. При этом в ведомстве опровергли появившиеся в Telegram-каналах сообщения о взрыве.

Произошло возгорание в металлическом контейнере на площади 6 кв. м. Пожар ликвидирован, предварительно пострадал один человек. Вызов поступил по адресу 2-ой Котляковский переулок, дом 2А. Информации по взрыву не поступало, произошло лишь возгорание, — сообщили в МЧС.

По данным Telegram-канала Baza, в промзоне взорвался контейнер с топливом. Пострадавший мужчина получил ожоги рук и ног.

В конце мая Telegram-канал SHOT сообщил о двух взрывах в подмосковном Осташево. По информации канала, вспыхнул спиртзавод, принадлежащий компании «Константа-Фарм М», которая производит спиртосодержащую фармацевтическую продукцию. Площадь пожара составляла 1000 квадратных метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.