В квартире на юго-западе Москвы обнаружили тело 11-летнего мальчика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В квартире на юго-западе Москвы обнаружили тело 11-летнего мальчика, сообщает MK.RU. Характер полученных травм указывает либо на несчастный случай, либо на самоубийство.

По данным издания, тело ребенка обнаружили в одном из домов на улице Академика Варги около полуночи. Школьник был найден в своей комнате, по факту произошедшего начато расследование.

Ранее на мусорном полигоне в деревне Кути Волховского района Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело новорожденного ребенка. По данным следователей, труп мог пролежать там от трех до пяти дней. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Тело 14-летнего подростка ранее было обнаружено в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы. Труп обнаружили около озера Святое. На теле не было верхней одежды.

В середине ноября в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка выпала с балкона во время стрима. Из-за полученных травм она скончалась на месте.