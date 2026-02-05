Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 17:54

В Красной Пахре 10 постояльцев частного пансионата заразились инфекцией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Новой Москве медикам пришлось оказывать помощь 10 постояльцам частного пансионата в селе Красная Пахра, которые пожаловались на симптомы инфекции, сообщили в столичной прокуратуре. Специалисты Роспотребнадзора начали расследование для установления точного источника инфекции и предотвращения ее дальнейшего распространения.

По предварительным данным, с 3 по 5 февраля из частного пансионата, расположенного в с. Красная Пахра, доставлены в медицинские учреждения с признаками инфекционного заболевания 10 пожилых постояльцев, — добавили в органах.

Прокуратура проводит проверку. На момент вспышки инфекции в корпусах пансионата находились более 150 постояльцев и обслуживающий персонал. Прокуроры Троицкого и Новомосковского административных округов уже осмотрели жилые помещения и здание пищеблока. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее пятеро воспитанников частного детского сада в Дагестане получили отравление угарным газом. Инцидент случился 2 февраля в селе Параул, расположенном в Карабудахкентском районе республики, профильные ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.

Москва
инфекции
Роспотребнадзор
пансионаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам в Таиланде грозит тюрьма и депортация из-за прогулки с нюансом
«Не может быть предметом торга»: Лавров исключил языковые уступки Киеву
В Госдуме заявили о росте эффективности в борьбе с кибермошенниками
ВСУ атаковали Россию с помощью 40 БПЛА за пять часов
В ГД высказались о возможном продлении договора США и РФ по ядерным силам
Минюст РФ пополнил черный список организаций
В Белгородской области раскрыли печальные последствия нового налета ВСУ
Новое фото, отказ выходить в люди, списки Эпштейна: как живет Алла Пугачева
Суда с контрабандной нефтью захватили в Персидском заливе
Кравцов раскрыл особенность всех школ, где произошли нападения
«Мы обожглись»: Лавров об отношениях России со странами Запада
В Госдуме перечислили самые востребованные в 2026 году специальности
Лавров рассказал о тайных переговорах с некоторыми лидерами Евросоюза
Депутат Нилов предложил новое наказание для нерадивых работодателей
«Средств достаточно»: названо оружие России, способное уничтожить ПРО США
«Всегда возьмет трубку»: Лавров сообщил о готовности Путина к предложениям
Стало известно, почему в Евросоюзе нарастает недовольство Германией
Раскрыто, как метеорит мог оказаться в числе стратегически важных товаров
В Красной Пахре 10 постояльцев частного пансионата заразились инфекцией
«Низкий поклон»: в ГД предложили госнаграду для воспитателя из Бугуруслана
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.