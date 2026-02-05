В Красной Пахре 10 постояльцев частного пансионата заразились инфекцией

В Новой Москве медикам пришлось оказывать помощь 10 постояльцам частного пансионата в селе Красная Пахра, которые пожаловались на симптомы инфекции, сообщили в столичной прокуратуре. Специалисты Роспотребнадзора начали расследование для установления точного источника инфекции и предотвращения ее дальнейшего распространения.

По предварительным данным, с 3 по 5 февраля из частного пансионата, расположенного в с. Красная Пахра, доставлены в медицинские учреждения с признаками инфекционного заболевания 10 пожилых постояльцев, — добавили в органах.

Прокуратура проводит проверку. На момент вспышки инфекции в корпусах пансионата находились более 150 постояльцев и обслуживающий персонал. Прокуроры Троицкого и Новомосковского административных округов уже осмотрели жилые помещения и здание пищеблока. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

