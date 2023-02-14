В Коломне загорелось административное здание на территории завода В Коломне загорелось административное здание на территории завода

Фото: Прокуратура Московской области

Пожар возник в административном здании на территории завода в Коломне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Площадь огня составляет 900 квадратных метров. Ситуацию взяла под свой контроль прокуратура Московской области.

В настоящий момент идет тушение пожара, есть угроза распространения огня. В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о пожарной безопасности и рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в ведомстве.

К месту происшествия выехал пожарный поезд.

Днем ранее произошел пожар на базе ЛУКОЙЛа в Кстовском районе Нижегородской области. Прокуратура начала проверку по факту возгорания на предприятии. Пострадавших не было, после тушения огня завод вернулся к работе в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в четырехэтажном многоквартирном доме в селе Непецино утром 10 января произошел взрыв. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв случился на первом этаже, возгорания не последовало. На фото с места происшествия, опубликованных ранее, видно, что ударной волной на нескольких этажах выбило окна, а в квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.