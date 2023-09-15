В Химках ребенок сорвался с 21-го этажа, высматривая из окна родителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятилетний ребенок погиб в подмосковных Химках, сорвавшись с окна 21-го этажа, сообщает MK.RU. Как отмечается, он занимался с родителями физкультурой на улице и в этот день пришел домой раньше них. Мальчик потерял равновесие, когда залез на подоконник, чтобы проверить, идут ли мама с папой.

Мальчик решил проверить, далеко ли папа с мамой. Беда в том, что несколькими днями ранее он сломал ключицу, упав с самоката. Из-за этого рука у мальчишки была загипсована, а маневренность — ограничена. Он залез на низкий подоконник и потерял равновесие, — говорится в сообщении.

В августе двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Москве на улице Шипиловской. Отец оставил малышку под присмотром 13-летней родственницы и на момент инцидента в квартире его не было.

До этого в Рязани скончалась участница реалити-шоу «Пацанки» Юлия Михайлова. Героиня седьмого сезона проекта выпала с 22-го этажа. Очевидец произошедшего рассказал, что увидел лежащее на земле тело, когда выглянул в окно, услышав громкий хлопок, от которого во дворе сработала сигнализация на машине. По его словам, он вызвал скорую, которая приехала примерно через 15 минут.