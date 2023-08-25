Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Москве

Фото: t.me/moscowproc

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Москве на улице Шипиловской, сообщается в Telelgram-канале столичной прокуратуры. Ребенок был госпитализирован.

По сведениям прокуратуры, отец оставил малышку под присмотром 13-летней родственницы и на момент инцидента в квартире его не было. Ведомство взяло проверку на контроль и призвало всех родителей быть внимательными: не оставлять детей без присмотра, особенно рядом с открытыми окнами.

21 августа в Перми девочка выпала из окна 11-го этажа в жилом комплексе «Авиатор». От полученных травм ребенок скончался на месте.

20 августа в Рязани скончалась участница реалити-шоу «Пацанки» Юлия Михайлова. Предположительно, героиня седьмого сезона проекта выпала с 22-го этажа. Очевидец произошедшего рассказал, что увидел лежащее на земле тело, когда выглянул в окно, услышав громкий хлопок, от которого во дворе сработала сигнализация на машине. По его словам, он вызвал скорую, которая приехала примерно через 15 минут.

Ранее тело восьмилетней девочки нашли под окнами жилого дома в Санкт-Петербурге. По словам отца погибшей, дочь могла выпасть из окна в присутствии младшей сестры.