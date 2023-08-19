Труп восьмилетней девочки нашли под окнами многоэтажки в Петербурге «Фонтанка»: под окнами дома в Петербурге нашли труп восьмилетней девочки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге под окнами многоквартирного жилого дома обнаружили труп восьмилетней девочки, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники. По словам отца погибшей, дочь могла выпасть из окна комнаты в присутствии младшей сестры.

По данным «Фонтанки», девочка выпала из окна в ночь на 19 августа на улице Архитектора Белова в районе Парголово. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», ранее девочку и ее младшую сестру уложили спать на кухне из-за приехавшей бабушки, которую разместили в детской комнате.

Ранее сообщалось, что в Любани Ленинградской области годовалая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. В правоохранительных органах рассказали, что в это время матери пострадавшей не было дома, она вышла в магазин. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы, а также ушиб головного мозга. Кроме того, девочка оказалась больна ветрянкой.

До этого в Каспийске четырехлетняя девочка вылезла из окна на девятом этаже, ее 26-летняя мать в это время находилась в клубе. Ребенка, который выбрался на откос на внешней стене, заметили соседи. Они вызвали спасателей, те вскрыли дверь квартиры и спасли девочку.