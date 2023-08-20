Звезда «Пацанок» выпала с 22-го этажа и погибла YA62.ru: звезда «Пацанок» Юлия Михайлова погибла, выпав с 22-го этажа

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Юлия Михайлова

Участница седьмого сезона реалити-шоу «Пацанки» Юлия Михайлова выпала с 22-го этажа и погибла, сообщает YA62.ru со ссылкой на источники. По информации портала, трагедия произошла в Рязани на улице Чкалова. Причины произошедшего не называются.

Я услышал сильный хлопок, и на какой-то машине сработала сигнализация. Я выглянул в окно и увидел тело, лежащее на земле. Вызвал скорую, через 13-14 минут приехала, — рассказал очевидец произошедшего.

Накануне в Санкт-Петербурге под окнами многоквартирного жилого дома обнаружили труп восьмилетней девочки. По словам отца погибшей, дочь могла выпасть из окна комнаты в присутствии младшей сестры. Известно, что ранее девочку и ее младшую сестру уложили спать на кухне из-за приехавшей бабушки, которую разместили в детской комнате.

До этого в Любани Ленинградской области годовалая девочка выпала из окна квартиры на первом этаже. В правоохранительных органах рассказали, что в это время матери пострадавшей не было дома, она вышла в магазин. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы, а также ушиб головного мозга. Кроме того, девочка оказалась больна ветрянкой.