В Перми девочка выпала с 11-го этажа дома

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Перми девочка выпала из окна 11-го этажа в жилом комплексе «Авиатор», пишет АиФ. В Минздраве региона сообщили, что от полученных травм ребенок скончался на месте.

Ребенок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — заявили в краевом Минздраве.

Информация о гибели девочки появилась в городских пабликах 20 августа. По сообщениям в соцсетях, погибшей было пять-шесть лет.

20 августа в Рязани скончалась участница реалити-шоу «Пацанки» Юлия Михайлова. Предположительно, героиня седьмого сезона проекта выпала с 22-го этажа. Очевидец произошедшего рассказал, что увидел лежащее на земле тело, когда выглянул в окно, услышав громкий хлопок, от которого во дворе сработала сигнализация на машине. По его словам, он вызвал скорую, которая приехала примерно через 15 минут.

Ранее тело восьмилетней девочки нашли под окнами жилого дома в Санкт-Петербурге. СМИ писали, что это случилось в ночь на 19 августа на улице Архитектора Белова в районе Парголово. По словам отца погибшей, дочь могла выпасть из окна в присутствии младшей сестры. По данным источников, перед этим девочку вместе с младшей сестрой уложили спать на кухне из-за бабушки, приехавшей в гости, которую разместили в детской комнате.