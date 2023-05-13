В усадьбе в центре Москвы обрушились перекрытия, погиб рабочий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в центре Москвы обрушились перекрытия, в результате ЧП от полученных травм скончался один рабочий, сообщает ТАСС. Обрушение произошло на втором этаже на площади 35 квадратных метров.

В Большом Черкасском переулке, дом 4, строение 1, в торговом доме Г. И. Хаджи-Консты, которое находится на реконструкции, произошло обрушение перекрытий на втором этаже на площади 35 кв. м, — сказал источник из экстренных служб.

В Москве ранее погиб рабочий, упав с высоты внутри башни «Федерация» в «Москва-Сити». По предварительной информации, мужчина работал электриком, во время выполнения работ он почувствовал себя плохо.

В августе 2022 года рабочий погиб после обрушения стены старого дома на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла во время демонтажа на улице Крутицкий Вал, по данному факту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ремонте.

В мае на строительной площадке на Шелепихинской набережной в Москве на двоих рабочих упали газобетонные блоки, один из мужчин от полученных травм скончался на месте, другого госпитализировали.