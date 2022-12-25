В аэропортах Москвы задержали не менее 22 рейсов из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали не менее 22 рейсов на фоне непогоды, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». Еще 13 запланированных перелетов были отменены.

По информации на 9.46 по мск, во «Внуково» семь рейсов оказались задержаны и пять отменены,. В «Домодедово» иная ситуация — 11 рейсов задержаны и пять отменены. В Шереметьево из-за непогоды были задержаны четыре рейса и три отменены.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. По прогнозам Гидрометцентр России, он будет действовать до 21:00 воскресенья, 25 декабря. В настоящий момент температура воздуха в Москве колеблется в пределах минус 5 градусов.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, температура воздуха в ночь на 25 декабря может опуститься до минус 9–11 градусов. В воскресенье днем немного потеплеет — до минус 7 градусов в Москве и до минус 10 градусов — в Подмосковье.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил москвичей о ледяных дорогах на предновогодней неделе. По его словам, также в столице ожидаются снегопады, а температура может упасть до минус 7–10 градусов.