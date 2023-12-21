Упавшая ледяная глыба разбила иномарки в центре Москвы

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В центре Москвы упавшая с крыши ледяная глыба повредила козырек у входа в магазин и несколько иномарок, в числе которых кроссовер Mercedes, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Это произошло у многоквартирного дома в Хамовниках на 3-й Фрунзенской улице. По словам жильцов, на протяжении месяца никто из коммунальных работников не поднимался на крышу, чтобы ее очистить, несмотря на множество оставленных заявок.

УК не чистит крыши от снега и льда, подвергая жизни людей опасности, крышу не чистили ни разу в этом сезоне. На кровле лежат метровые слои снега. Жильцы оставляют заявки на чистку, обращаются в жилинспекцию, но ничего не происходит, — приводит канал слова одного из очевидцев.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал NEWS.ru, что ответственным за падение снега с крыши здания всегда является лицо, в чьем ведении находится это здание. Если из-за падения льда причинен вред здоровью или наступила смерть человека, то в отношении руководителя организации могут возбудить уголовное дело о халатности.

До этого сообщалось о падении снежной глыбы на трехлетнюю девочку в Ярославле. Ее госпитализировали. Следователи также организовали доследственную проверку. На опубликованных кадрах видно, как взрослый везет ребенка на ледянке по тротуару вдоль строения и в какой-то момент с крыши падает глыба.