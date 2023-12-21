Названы ответственные за смерть мужчины после падения глыбы льда в Люберцах Салкин: отвечать за падение льда с крыши будет лицо, ведающее зданием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответственным за падение снега с крыши здания всегда является лицо, в чьем ведении находится это здание, так юрист Михаил Салкин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал смерть мужчины в Люберцах, на которого с крыши военкомата упала глыба льда. Если из-за падения льда причинен вред здоровью или наступила смерть потерпевшего, то в отношении руководителя организации могут возбудить уголовное дело о халатности, отметил он.

К ответственности привлекаться может как руководитель организации, так и непосредственно лицо, ответственное за уборку снега или контроль за крышей, например главный инженер, — сказал правозащитник.

Ранее сообщалось, что 34-летний мужчина, на которого упала глыба льда в Люберцах, умер в реанимации, не приходя в сознание. Всего пострадали четыре человека, двое от госпитализации отказались. Травму головы у здания военкомата также получила женщина, ее состояние оценили как средней тяжести.

До этого стало известно о падении снежной глыбы на трехлетнюю девочку в Ярославле. Ее госпитализировали. Следователи также организовали доследственную проверку. На опубликованных кадрах видно, как взрослый везет ребенка на ледянке по тротуару вдоль строения и в какой-то момент с крыши падает глыба.