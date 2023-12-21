Пострадавший от падения глыбы льда с военкомата умер в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, на которого с крыши военкомата в Люберцах упала глыба льда, скончался в отделении реанимации, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, от удара у пострадавшего произошел перелом позвоночника в районе поясницы.

Как сообщает канал, 34-летний мужчина умер, не приходя в сознание. ЧП произошло 20 декабря, снег со льдом сошел с кровли здания, в котором располагается Люберецкий военный комиссариат, и рухнул на четырех человек. Отмечается, что одна пострадавшая получила травму головы, ее отправили в больницу в состоянии средней тяжести, еще двое потерпевших отказались от госпитализации.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося. В ходе нее будет дана оценка работе должностных лиц, ответственных за качественную и своевременную очистку крыши от снега и наледи.

Ранее тульские следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как на 71-летнюю женщину упала наледь с крыши здания. По данным правоохранителей, льдина упала с кровли дома, который находится на Тургеневской улице. Пенсионерку госпитализировали. В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании.