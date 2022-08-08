Уголовное дело возбудили из-за гибели троих рабочих в столичном коллекторе

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы на месте инцидента с рабочими в канализационной шахте в Люблино

По факту ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщается на сайте столичной прокуратуры. Ведомство взяло расследование инцидента на свой контроль.

Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности, — сказано в сообщении.

Инцидент произошел днем 7 августа в районе Люблино. 13 рабочих проводили ремонтные работы в коллекторе. В результате подъема уровня воды из-за ливня они оказались заблокированными в колодце. Пятеро рабочих смогли выбраться самостоятельно, пятерых удалось поднять сотрудникам МЧС, еще трое пропали.

Тела всех троих были обнаружены поздно вечером. В правоохранительных органах уточнили, что двое погибших являются гражданами Киргизии, один приехал из Таджикистана.