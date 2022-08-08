По факту ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщается на сайте столичной прокуратуры. Ведомство взяло расследование инцидента на свой контроль.
Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности, — сказано в сообщении.
Инцидент произошел днем 7 августа в районе Люблино. 13 рабочих проводили ремонтные работы в коллекторе. В результате подъема уровня воды из-за ливня они оказались заблокированными в колодце. Пятеро рабочих смогли выбраться самостоятельно, пятерых удалось поднять сотрудникам МЧС, еще трое пропали.
Тела всех троих были обнаружены поздно вечером. В правоохранительных органах уточнили, что двое погибших являются гражданами Киргизии, один приехал из Таджикистана.