В Москве найдены тела всех трех пропавших в коллекторе рабочих Прокуратура Москвы: тела всех трех пропавших рабочих в коллекторе столицы найдены

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В Москве обнаружены тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе на юго-востоке столицы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру и управление МЧС. Инцидент произошел во время ливня.

Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих, — сказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В правоохранительных органах уточнили, что двое погибших являются гражданами Киргизии, один приехал из Таджикистана.

Инцидент произошел днем 7 августа в районе Люблино. 13 рабочих проводили ремонтные работы в коллекторе. В результате подъема уровня воды из-за ливня они оказались заблокированными в колодце. Пятеро рабочих смогли выбраться самостоятельно, пятерых удалось поднять сотрудникам МЧС, еще трое пропали.