На востоке Москвы 14 человек провалились в колодец На востоке Москвы 14 человек провалились в колодец, трое из них не найдены

Фото: Люблино Official/vk.com

В столичном районе Люблино 14 рабочих провалились в коллекторный колодец, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы». Сообщается, что шестеро из них смогли выбраться самостоятельно, за спасение остальных взялись сотрудники МЧС.

Инцидент произошел на Краснодарской улице. Рабочие проводили ремонтные работы в коллекторе. В результате подъема уровня воды они оказались заблокированными в колодце.

По последним данным, шестеро рабочих выбрались самостоятельно, пятерых достали спасатели, еще трое находятся в коллекторе. По словам очевидицы происшествия, первые трое спасенных находились в нормальном состоянии, остальных же вытаскивали без сознания, передает «Газета.Ru».

Как мне известно, пока мертвых нет, все живые. <...> По этой дороге открыты все люки и на каждом кто-то стоит и ждёт. Скорее всего, они там работали, потом внезапно начался сильный ливень с градом, и не успели выбраться, — поделилась информацией свидетельница.

В настоящий момент движение по Краснодарской улице вблизи места происшествия ограничено, спасатели продолжают поисковые работы.

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