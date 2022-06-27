Под Самарой девочка чуть не погибла, провалившись в канализационный люк В Самарской области девочка-подросток чуть не погибла, провалившись в открытый канализационный люк

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Девочка чуть не погибла, провалившись в открытый канализационный люк в городе Кинель Самарской области, рассказала NEWS.ru родная сестра 12-летней пострадавшей Дарья Барнашева. Она подчеркнула, что ребёнок мог утонуть, если бы не умел хорошо плавать и не успел зацепиться за траву. Родственница отметила, что в результате падения девочка получила растяжение и ушиб ноги, из-за чего пока не может нормально ходить, медикам пришлось наложить лангетку.

ЧП произошло 26 июня. По словам сестры пострадавшей, семья обратилась с просьбой наказать виновных в депутату региональной думы Александру Живайкину, а также написала заявление в прокуратуру и администрацию области. Барнашева добавила, что со стороны властей реакции пока не последовало.

Дети играли в догонялки на улице. Сестра упала в открытый канализационный люк, его в траве не видно, что там есть какое-то отверстие. Слава богу, успела зацепиться за траву, удалось её достать, не утонула, не захлебнулась, сильных повреждений не было, но будь ребёнок поменьше, не умеющий плавать, не сообразивший, что делать, то неизвестно, какие были бы травмы <...>. Сразу же позвонили в службу спасения 112, приехала скорая, Водоканал. Все отнекиваются — что из мухи слона делать, никто же не умер, ребёнок всего лишь ушибся, ничего страшного. Никаких реакций от властей не последовало, — заявила Барнашева.

Она добавила, что местные коммунальщики сразу после ЧП «поехали закрывать колодец, будто всё нормально». Однако, как утверждает Барнашева, в реальности колодец не оборудован, «не оформлен, просто зарос травой, сейчас его прикрыли, никаких извинений не было». По её словам, в службе спасения заявили, что скорая передаст информацию о ЧС в полицию, однако силовики пока с семьёй пострадавшей девочки не связывались.

Ужасает тот факт, что долгое время ничего не предпринималось, и дождались момента, когда кто-то пострадал. Причинили такой моральный ущерб ребёнку, она постоянно плачет, вспоминая этот момент, в полном шоке. Неизвестно, сколько времени придётся восстанавливаться, она оказалась в беспомощном состоянии во время летних каникул, играя с детьми, такими же школьниками <...>. Соседи, проживающие в этом районе, обращались к властям, но ничего не предпринималось, не первый год люк открытый. Ждут, наверно, когда кто-нибудь погибнет. Будь ребёнок помладше, он бы погиб 100%, — отметила Барнашева.

Ранее двое малолетних детей двух и четырёх лет выпали из окна шестого этажа многоэтажного дома в Ногинске. Инцидент произошел в доме на улице Дмитрия Михайлова. По предварительным данным, мать детей в этот момент была на работе, а отец вышел в магазин. Два оставшиеся без присмотра брата забрались на комод, залезли на подоконник и вылезли в окно. Младший ребёнок упал на клумбу, он получил сотрясение мозга. Старшего сумели поймать проходившие мимо местные жители.