Три человека потеряли сознание в резервуаре для очистных сооружений Трое рабочих потеряли сознание в резервуаре для очистных сооружений близ дома на Ленинградском шоссе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое рабочих потеряли сознание в резервуаре для очистных сооружений возле одного из домов на Ленинградском шоссе, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, они опустились на дно резервуара, из-за чего спасатели долго не могли их достать.

Baza сообщает, что рабочих подняли на поверхность и передали приехавшим врачам.

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