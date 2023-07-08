SHOT: строитель в Москве упал с 17-го этажа в котлован и погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве строитель упал с 17-го этажа здания в котлован и скончался, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, после падения мужчину буквально разорвало на части. К месту трагедии выехали оперативные службы города.

По данным SHOT, несчастный случай произошел днем 8 июля на строительной площадке в столичном районе Марьина Роща. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что в городе Черняховске Калининградской области подросток упал с четвертого этажа заброшенной военной части, куда пробрался вместе с друзьями. Сверстники не заметили падения друга с высоты и решили, что он ушел домой. Только когда мать заподозрила неладное и обратилась к спасателям, мальчика нашли возле постройки со сломанной лодыжкой. Позже медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

До этого стало известно, что в столичном районе Ново-Переделкино четырехлетний мальчик упал в котлован с водой. Искусственный водоем был вырыт при перекладке газопровода и огражден досками. Ребенок сумел самостоятельно вылезти из него. При падении ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.