Четырехлетний ребенок упал в котлован с водой в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в районе Ново-Переделкино четырехлетний мальчик упал в котлован с водой, сообщает MK.RU со ссылкой на источник. При падении ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован. По факту произошедшего ведется проверка.

Инцидент произошел вечером на 1-й Чоботовской аллее. Мальчик гулял с друзьями в районе железнодорожной станции Переделкино и в какой-то момент упал в котлован с водой. Искусственный водоем был вырыт при перекладке газопровода и огражден досками. Ребенок сумел самостоятельно вылезти из него.

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