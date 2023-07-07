Подросток несколько часов пролежал без помощи после падения Подросток несколько часов пролежал без помощи после падения с заброшенного здания под Калининградом

Фото: t.me/su_skr39

В городе Черняховске Калининградской области подросток упал с четвертого этажа заброшенной военной части, куда пробрался вместе с друзьями, передает пресс-служба управления СКР региона. Сверстники не заметили падения друга с высоты и решили, что он ушел домой. Только когда мать заподозрила неладное и обратилась к спасателям, мальчика нашли возле постройки со сломанной лодыжкой. Позже медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, 12-летний мальчик вместе с друзьями находился в заброшенном здании по улице Чайковского в Черняховске. По собственной неосторожности ребенок упал с высоты четвертого этажа. С переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой он госпитализирован в лечебное учреждение, — говорится сообщении СКР.

Также разбирательство начато в региональной прокуратуре.

На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов осуществляла и. о. прокурора г. Черняховска Татьяна Батуро, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Ново-Переделкино четырехлетний мальчик упал в котлован с водой. При падении ребенок получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.