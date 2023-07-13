Рабочий на строительной люльке упал с высоты в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В Москве рабочий на строительной люльке упал с высоты на асфальт. В это время он занимался ремонтом фасада одного из домов на юго-востоке столицы, сообщает «360». Детали произошедшего на данный момент неизвестны.

Как уточняет издание, все произошло на Ставропольской улице в районе Люблино. К месту происшествия сразу же приехала скорая помощь. Пострадавший был госпитализирован.

По данным источника издания, пострадавший скончался от полученных травм. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по улице в сторону области затруднено из-за строительных лесов на дороге.

В Москве 8 июля строитель упал с 17-го этажа здания в котлован и скончался. По информации СМИ, после падения мужчину буквально разорвало на части. Несчастный случай произошел на строительной площадке в столичном районе Марьина Роща.

Еще один случай произошел в Москве в мае. Тогда во время мытья окон на 10-м этаже одного из зданий делового центра «Москва-Сити» 20-летний промышленный альпинист сорвался с высоты 40 м. Пострадавший приземлился на козырек второго этажа и смог выжить, несмотря на полученные травмы. Когда он выполнял работу, на уровне 10-го этажа оборвался страховочный трос.