Трехлетний ребенок в Пушкино госпитализирован с ранением в голову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Пушкино трехлетний ребенок получил ранение головы из травматического пистолета, передает управление СКР по Московской области на странице «Вконтакте». Известно, что ребенок госпитализирован, а на место выехали криминалисты и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В следственный отдел по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области поступила информация о получении 3-летним мальчиком ранения головы из травматического пистолета. По данному факту незамедлительно следователями и криминалистами осуществлен выезд на место происшествия и организована проверка. Ребенок госпитализирован, — сообщает пресс-служба СУ СКР.

По данным Telegram-канала «112», мать мальчика находится в шоковом состоянии и не может ничего объяснить в связи с ситуацией. Как сообщает канал, взрослые оставили без присмотра «Осу», а малолетний ребенок заинтересовался оружием и мог выстрелить в себя сам. Эту версию подтверждает пресс-служба региональной прокуратуры на своем сайте.

По предварительной информации, сегодня в дневное время в доме, расположенном в городе Пушкино, мальчик 2019 г.р. находясь без присмотра родителей взял травматический пистолет и выстрелил себе в голову, — указано в сообщении прокуратуры.

Ранее стало известно, что в Новгородской области четверо школьников были госпитализированы с отравлением после прогулки в национальном парке «Валдайский». По предварительным данным, причиной отравления могла стать смола ядовитого растения. Известно, что два ребенка были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.