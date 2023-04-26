Школьники отравились смолой ядовитого растения в Новгородской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новгородской области четверо школьников были госпитализированы с отравлением после прогулки в национальном парке «Валдайский». По предварительным данным, причиной отравления могла стать смола ядовитого растения вёх. Сотрудники валдайской администрации сообщили «МК в Великом Новгороде», что два ребенка были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Госпитализированы четверо детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Оба направлены санитарной авиацией в Новгородскую областную детскую клиническую больницу. За их жизнь борются медики, — сообщили в администрации.

Двум школьникам стало плохо в парке — у них начались судороги и рвота. Очевидцы вызвали скорую. Двух других пострадавших, которые в этот день гуляли со сверстниками, удалось установить с помощью камер наружного наблюдения. В СУ СК по Новгородской области уточнили, что устанавливают все детали произошедшего. В социальных сетях позже стали появляться сообщения о том, что специалисты убирают корни ядовитого растения на берегу озера в районе «Поляны сказок».

Недалеко от Гатчины в Ленинградской области пятилетняя девочка ранее съела траву в огороде и впала в кому. Ребенку стало плохо, после чего она потеряла сознания. Девочку доставили в реанимацию. По словам родственников, незадолго до ухудшения самочувствия их дочь нашла в огороде неизвестное растение.