Токаев поделился с Путиным мыслями о строительстве АЭС в Казахстане

Строительство атомной электростанции в Казахстане в сотрудничестве с Росатомом является прорывным проектом, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Особо хотел бы отметить сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергии. Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной стации в сотрудничестве с Росатомом. Это действительно важное событие, прорывной проект, — отметил он.

До этого Токаев назвал свой государственный визит в Россию главным внешнеполитическим событием текущего года для республики. Эту поездку тщательно готовили, заявил глава государства. В ходе визита президента Казахстана планируется подписание пакета документов.

Ранее Путин заявил, что примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством Киргизии. Об этом стало известно в ходе общения главы государства с Токаевым.