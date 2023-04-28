«То ли беспилотник, то ли самолет»: под Москвой увидели странный объект Mash: в небе под Москвой заметили странный летающий объект

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В небе над Подмосковьем в районе 84 километра трассы М-4 местные жители заметили неопознанный летающий объект, передает Telegram-канал Mash. На видео, которое есть в распоряжении канала, объект похож «то ли на беспилотник, то ли на спортивный самолет». Немногим позже канал сообщил, что, по всей видимости, это был небольшой самолет подмосковного аэроклуба.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево беспилотник пытался помешать самолету совершить посадку. По информации канала, Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» все же смог приземлиться без происшествий. Смогли ли после этого поймать дрон, не сообщается. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, инцидент произошел 27 апреля на одной из взлетно-посадочных полос в Шереметьево. В публикации говорится, что пилоты самолета, прилетевшего из Нижнекамска в Москву, заметили в окне дрон размером 10×20 см. Авторы уточняют, что летательные средства были близки к столкновению, но его удалось избежать.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что в столичном аэропорту Домодедово был замечен беспилотник. По информации канала, дрон обнаружили пилоты приземляющегося самолета авиакомпании Nordstar. В публикации говорится, что посадка борта прошла в штатном режиме. Минобороны России эту информацию не комментировало.