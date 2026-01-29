Таунхаус загорелся в Новой Москве

Таунхаус загорелся в поселке Изумрудный в Новой Москве, сообщил Telegram-канал «112». На третьем этаже здания наблюдается открытое горение. На место прибыли спасатели и врачи, данные о пострадавших не приводятся.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) после пожара в хостеле в подмосковной Балашихе, где погибли четыре гражданина Кубы. Также возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

До этого стало известно, что один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске. По данным ГУ МЧС России по региону, вызов в пожарную охрану поступил 29 января в 14:23 (07:23 мск). Там отметили, что в тушении возгорания задействованы 32 специалиста и 12 единиц техники.

28 января крупный пожар произошел в конюшне в поселке Горки Ленинские в Подмосковье. Предварительная площадь возгорания составила 4,52 тыс. квадратных метров. Известно, что животных в помещении на момент возгорания не было. В ликвидации возгорания участвовали 29 человек и 10 единиц техники.