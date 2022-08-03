Сын миллиардера попал в ДТП в центре Москвы, пострадал ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын миллиардера из списка Forbes Владимира Лещикова Артем попал в аварию в центре Москвы, передает Telegram-канал 112. Сообщается, что пострадали два человека, включая ребенка. Артем травмы не получил.

Его Mercedes столкнулся с двумя легковушками. Пострадали два человека, в том числе ребёнок, — говорится в сообщении.

Согласно информации РЕН ТВ, происшествие произошло на Саввинской набережной, правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

В 2019 году состояние Владимира Лещикова оценивалось в $1,1 млрд. Он находился на 119 строчке в списке миллиардеров по версии журнала Forbes.