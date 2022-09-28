Поэта Камардина заключили под стражу на два месяца Суд в Москве отправил поэта Камардина под стражу до 25 ноября

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Артём Камардин

Тверской суд Москвы арестовал поэта Артема Камардина по делу о возбуждении ненависти либо вражды, передает ТАСС. Отмечается, что под стражей он пробует до 25 ноября. Ранее по этому делу были арестованы Егор Штовба и Николай Дайнеко, сопровождавшие поэта у памятника Маяковскому.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Камардина, подозреваемого по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 ноября, — говорится в сообщении.

25 сентября на Триумфальной площади в Москве у памятника Маяковскому Камардин прочитал свои стихи, в которых содержались строки, признанные следствием разжигающими ненависть к российским добровольцам и бойцам народной милиции ДНР и ЛНР. После этого его задержали и увезли в отдел СК РФ в Тверском районе Москвы.

Позже его адвокат Леонид Соловьев сообщил NEWS.ru, что после допроса в Следственном комитете Камардину вызвали скорую помощь и медики выдали ему справку «о наличии на теле многочисленных ссадин, кровоподтеков и рассечений». По словам Соловьева, при задержании в квартире его подзащитного сильно избили «и это было сделано «с целью унизить, потому что полицейские их заставили извиняться на камеру, а потом все это выложили в Сеть». Он также заявил, что Камардина «изнасиловали гантелью». Медики не зафиксировали этого, но адвокат намерен добиваться дополнительных осмотров.