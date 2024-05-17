Суд оставил в СИЗО всех обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

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Фаридуни Шамсидин

Басманный суд Москвы продлил арест еще четверым обвиняемым по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС из зала суда. Как отмечается, они пробудут в СИЗО до 22 августа. Таким образом под арестом остаются все 12 фигурантов дела.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы сообщила о начале рассмотрения материалов органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей еще четверым подозреваемым по делу. Речь об Аминчоне, Диловаре и Исроиле Исломовых, а также Алишере Касимове.

Накануне суд продлил арест и основным фигурантам дела о теракте в «Крокусе». Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни проведут под стражей еще три месяца. Отмечается, что Файзова привезли на судебное заседание в инвалидной коляске, его дело рассматривалось первым.

Telegram-канал Baza в четверг, 16 мая, сообщил, что еще по крайней мере пять человек проходят по уголовному делу о теракте в Подмосковье. По предварительным данным, все подозреваемые являются гражданами Таджикистана.

Теракт в Подмосковье был совершен вечером 22 марта. Несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человек. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.