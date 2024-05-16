Появилось видео с террористом из «Крокуса» на инвалидной коляске в суде Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» снова привезли в суд на инвалидной коляске

Фото: t.me/moscowcourts*

Мухаммадсобир Файзов

Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Мухаммадсобиру Файзову, которого обвиняют в участии в атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». На опубликованных каналом кадрах фигурант появился в инвалидной коляске.

Срок содержания Файзова под стражей решением суда продлен до 22 августа. Его оставили под арестом первым среди других подозреваемых, тем временем суд рассматривает материал об аресте второго обвиняемого Далерджона Мирзоева.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». В результате теракта, по последним данным, погибли 145 человек. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей. По его словам, российские спецслужбы догадываются, кто это. Раскрывать имен он не стал, сославшись на тайну следствия.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечал, что ведется расследование по выявлению причастных к организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», которые находятся за рубежом. Таким образом он ответил на вопрос, установлены ли лица, имеющие отношение к атаке и находящиеся за пределами страны.