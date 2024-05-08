Нарышкин рассказал о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» Нарышкин: ведутся поиски причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведется расследование по выявлению причастных к организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», которые находятся за рубежом, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Таким образом он ответил на вопрос, установлены ли лица, имеющие отношение к атаке и находящиеся за пределами страны, передает РИА Новости.

Расследование ведется, — заявил Нарышкин.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей. По его словам, российские спецслужбы догадываются, кто это. Раскрывать имен он не стал, сославшись на тайну следствия.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал после случившегося максимально жестко ограничить неконтролируемую миграцию. По его словам, она ведет к усилению криминогенной обстановки в стране. В пример он привел теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», подчеркнув, что «не слышит» о результатах расследования трагедии.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». В результате теракта, по последним данным, погибли 145 человек. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.