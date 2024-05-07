Бортников рассказал, где находится организатор теракта в «Крокусе» Бортников: организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Основной организатор теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» находится за границей, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, которые приводит «Интерфакс», российские спецслужбы догадываются, кто это. Раскрывать имен он не стал, сославшись на тайну следствия.

Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей, — сказал глава ФСБ.

В результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 145 человек, пострадал 551. По делу о произошедшем арестованы 12 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя преступления.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал после случившегося максимально жестко ограничить неконтролируемую миграцию. По его словам, она ведет к усилению криминогенной обстановки в стране. В пример он привел теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», подчеркнув, что «не слышит» о результатах расследования трагедии.

Организаторы теракта в подмосковном концертном зале и ответственные за трагедию в Одессе 10 лет назад придерживались одинакового подхода, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, в обоих случаях за атакой против мирных жителей следовал поджог, чтобы увеличить число жертв.