Суд оправдал обвиняемого в убийстве хоккеиста Дидура Суд оправдал бизнесмена Куюмджи по делу об убийстве хоккеиста Дидура в Москве

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В Москве Таганский районный суд оправдал предпринимателя Армена Куюмджи, ранее обвиняемого в убийстве хоккеиста студенческой лиги Романа Дидура, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Судебное разбирательство велось с участием присяжным. Куюмджи освободили из-под стражи после прочтения приговора.

Суд приговорил Куюмджи Армена Юрьевича оправдать в связи с внесением в отношении подсудимого оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей, — заявили в пресс-службе.

В суд дело поступило еще 11 октября 2022 года. Убийство спортсмена произошло в ночь на 24 апреля 2022 года у кафе «Баклажан» на Николоямской улице. Куюмджи ударил хоккейста кухонным ножом в грудь. Позже предприниматели нашли в съемной квартире.

Ранее следователи задержали в Новосибирске начальника отдела безопасности городского художественного музея по подозрению в заказном убийстве полицейского, совершенном почти 13 лет назад. По одной из версий, мужчина исполнил заказ на убийство от местного предпринимателя. Предположительно, мотивом заказчика мог стать конфликт сына бизнесмена с погибшим экс-полицейским. Заказчик объявлен в федеральный розыск.