Стало известно, скольким россиянам удается оправдаться перед судом Число оправдательных приговоров в РФ в 2022 году составило 0,33%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число оправдательных приговоров в России в 2022 году составило 0,33% — одно оправдание на 300 судейских вердиктов, сообщает РИА Новости, опираясь на данные Судебного департамента при Верховном суде РФ. За прошлый год осудили 614 726 человек, а оправдали — 2062 подсудимых. Производства против почти тысячи человек прекращали по реабилитирующим основаниям: из-за отсутствия события или состава преступления.

Около четверти оправданных проходят по делам частного обвинения, когда в суд обращаются граждане. Среди них дела о побоях, клевете, нанесении легкого вреда здоровью.

Пожизненное лишение свободы в 2022-м получили 58 осужденных, в колонии отправились более 182 тысяч человек, условный срок назначили 160 тысячам. Оштрафовали 78 тысяч россиян, а на принудительное лечение отправили 8,5 тысячи.

Значительная часть преступников безработные (370 тысяч), многие совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения (141 тысяча). Женщин среди осужденных 90 тысяч.

В России продолжают год за годом оправдывать менее 1% обвиняемых. Председатель СК Александр Бастрыкин объясняет высокое число обвинительных вердиктов хорошей работой следователей. В 2020 году NEWS.ru изучил соотношение оправданий и осуждений, а также поговорил об этом с экспертами.