В центре Москвы убили хоккеиста

В центре Москвы было совершено убийство профессионального хоккеиста Романа Дидура. Инцидент произошёл на Николоямской улице в ночь на воскресенье, 24 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что конфликт начался в кафе «Баклажан». 22-летний Роман Дидур вышел на улицу, где получил от оппонента удар ножом в грудь. Спортсмен скончался от кровопотери до приезда медиков.

Полицейские установили личность преступника и задержали его. Убийцей оказался 37-летний предприниматель Армен Куюмджи, которого нашли в съёмной квартире на той же улице. Сейчас находится на допросе в СК.

13 апреля хоккеист умер на льду во время матча в Чебоксарах.