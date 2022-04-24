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Хоккей

В центре Москвы убили хоккеиста

22-летний хоккеист Роман Дидур умер после удара ножом в грудь
13:01, 24 апреля 2022
В центре Москвы убили хоккеиста Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В центре Москвы было совершено убийство профессионального хоккеиста Романа Дидура. Инцидент произошёл на Николоямской улице в ночь на воскресенье, 24 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что конфликт начался в кафе «Баклажан». 22-летний Роман Дидур вышел на улицу, где получил от оппонента удар ножом в грудь. Спортсмен скончался от кровопотери до приезда медиков.

Полицейские установили личность преступника и задержали его. Убийцей оказался 37-летний предприниматель Армен Куюмджи, которого нашли в съёмной квартире на той же улице. Сейчас находится на допросе в СК.

13 апреля хоккеист умер на льду во время матча в Чебоксарах.

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