Суд избрал меру пресечения первому заму Домодедовского городского прокурора

Первый заместитель Домодедовского городского прокурора Вадим Хлюстов получил меру пресечения в виде запрета на определенные действия по решению Тверского суда Москвы, передает ТАСС со ссылкой на суд. Такой вердикт был вынесен в отношении него по делу о превышении должностных полномочий.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Хлюстова Вадима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о ходатайстве со стороны МВД в адрес суда о взятии под арест вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко. Он был задержан за злоупотребление должностными полномочиями во время возведения фортификационных сооружений в регионе.

До этого журналисты сообщили о задержании чиновника и его этапировании в Москву. Кроме того, по информации чиновника, на место работы и в дом Симоненко нагрянули с обысками силовики.