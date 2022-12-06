Суд арестовал мужчину, убившего свою жену и оставившего ее тело в машине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перовский районный суд Москвы арестовал на срок до 4 февраля 2023 года 65-летнего мужчину, который убил свою жену, а после оставил ее тело в машине. Ему предъявили обвинение по статье 105 (убийство) и 222 (незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса России. Тело женщины обнаружили 4 декабря.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему), — сообщили в столичной прокуратуре.

В ходе судебного заседания мужчина раскаялся в преступлении, но высказался против данной меры пресечения, сказав о том, что он не планировал убийство.

Ранее стало известно, что в поселке Рудный Приморского края задержали подозреваемого в убийстве троих человек. Им оказался бизнесмен Юрий Ющенко, который расчленил тела своих жертв, сжег их, а останки закопал на участке. При обыске территории его дома сотрудниками правоохранительных органов мужчина попытался совершить самоубийство.