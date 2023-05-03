Стало известно, почему журфак МГУ переводят на дистант перед 9 мая Журфак МГУ перевели на дистанционное обучение на два дня из-за перекрытий в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Здание МГУ имени М. В. Ломоносова

Перевод студентов-журналистов из МГУ на дистанционное обучение перед праздничными выходными связан с перекрытием улиц в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы факультета журналистики МГУ. Ранее студентов перевели на режим обучения онлайн без объяснения причин.

Перевод занятий в дистанционный формат на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова с 14:30 в четверг, 4 мая, и в субботу, 6 мая, связан с <...> перекрытиями центральных улиц, — заявили в пресс-службе.

При этом 5 мая занятия на факультете журналистики пройдут без изменений в расписании.

Днем ранее несколько факультетов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова перевели на дистанционное обучение до 17 мая из-за выявления кори у студента. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий. В связи с выявлением кори Роспотребнадзором в МГУ начато эпидемиологическое расследование. Ведомство установит круг контактных лиц. Известно, что корь выявили у студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.