Названа дата, когда Шереметьево запустит посадку на рейсы без паспорта Посадку по биометрии на рейсы в Санкт-Петербург запустят 1 июня в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево запустят посадку по биометрии на рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале. Эксперимент по постановлению Минцифры начнется 1 июня этого года.

С 1 июня 2026 года по постановлению Минцифры России впервые в нашей стране стартует эксперимент по проходу пассажиров на борт воздушного судна без предъявления паспорта, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что в этом году в стране пройдут эксперименты по внедрению биометрической идентификации при посадке на самолеты и поезда. На авиационном транспорте технологию планируют протестировать в московском Шереметьево и петербургском Пулково, а в железнодорожном сегменте пилотным регионом для внедрения системы может стать Москва.

До этого пресс-служба Главного управления по вопросам миграции МВД РФ сообщила, что с 2026 года для пересечения границы России детям нужен собственный загранпаспорт. Свидетельство о рождении более не считается действительным документом для выезда из страны и въезда в нее.