Стало известно, как карантин по гриппу птиц скажется на прогулках москвичей Вирусолог: карантин по гриппу птиц в двух районах Москвы не ограничит горожан в прогулках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карантин в двух районах Москвы, введенный из-за случаев заболевания диких птиц гриппом, не вызовет ограничения на прогулки жителей города и выгул домашних животных. Об этом ТАСС сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он напомнил, что данный вирус пока не может передаваться от человека к человеку.

Карантин в основном касается птицефабрик, которые находятся в этих районах. Там должны быть соответствующие мероприятия, может быть, запрет на продажу продукции этих фабрик. <...> Это не означает запрет на прогулки. <...> Может быть, будет такая беда, что возникнут мутанты, способные передаваться от человека к человеку. Тогда нам мало не покажется, — сказал Альтштейн.

По словам вирусолога, птичий грипп сам по себе представляет опасность для человека, однако он является редким заболеванием — за последние 25 лет в мире им заразились порядка тысячи человек, которые имели тесные контакты с птицами.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и Братеево. Карантин объявлен в 11 районах столицы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.