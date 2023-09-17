Стало известно, когда похоронят поэта Добронравова Поэта Николая Добронравова похоронят 20 сентября на Новодевичьем кладбище

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Добронравов

Поэта Николая Добронравова похоронят в среду, 20 сентября, сообщил РИА Новости певец Юлиан. Сами похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Похороны будут на Новодевичьем кладбище и ориентировочно в среду, — сказал собеседник агентства.

О смерти Николая Добронравова стало известно накануне вечером. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет после тяжелой длительной болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поэт-песенник будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Он также выразил соболезнования супруге Добронравова композитору Александре Пахмутовой.

Певец, композитор, заслуженный артист России Ян Осин отметил, что на песнях, автором которых был поэт Николай Добронравов, воспитано не одно поколение жителей нашей страны, по ним можно проследить ее историю и отношение людей к своей Родине. При этом он отметил, что скромность Добронравова может служить примером для подражания.

По его словам, песни на стихи Добронравова до сих пор остаются маяками, по которым можно посмотреть, как наша страна жила в 1960-е и 1970-е годы, какое было настроение у людей, какими они были искренними и настоящими, как любили свою Родину.