Стало известно, где похоронят Добронравова Собянин: Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Супруг композитора Александры Пахмутовой, поэт Николай Добронравов

Скончавшегося поэта-песенника Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин. Он выразил соболезнования супруге артиста, композитору Александре Пахмутовой.

Не стало выдающегося поэта-песенника Николая Николаевича Добронравова. Невосполнимая утрата <...>. Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки Александре Николаевне Пахмутовой. Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память, — написал Собянин.

О смерти Добронравова стало известно накануне вечером. Как сообщила «Экспресс газета», муж Пахмутовой скончался после длительной и тяжелой болезни.

До этого стало известно о смерти актера, звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина. Неделю назад 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. На днях его состояние резко ухудшилось. Гришечкин всего на пять лет пережил жену Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году жизнь женщины оборвалась из-за онкологии. Артист после смерти супруги впал в глубокую депрессию. Вячеслав считал, что виноват в смерти избранницы. Анна боролась с пристрастием мужа к алкоголю.