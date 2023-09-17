«Пример для подражания»: певец Осин об умершем Николае Добронравове Певец Осин назвал умершего поэта Николая Добронравова примером для подражания

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Николай Добронравов

На песнях, автором которых был поэт Николай Добронравов, воспитано не одно поколение жителей нашей страны, по ним можно проследить ее историю и отношение людей к своей Родине, сказал в беседе с NEWS.ru певец, композитор, заслуженный артист России Ян Осин. При этом он отметил, что своей скромностью Добронравов может служить примером для подражания.

Я горжусь тем, что был лично знаком с Николаем Николаевичем, пою написанные им с Александрой Николаевной Пахмутовой песни. Буквально вчера мы записывали на канале «Культура» программу «Романтика романса», посвященную его 95-летию, даже Александра Николаевна могла приехать, но они уехали в санаторий. Мы ждали ее визита, было бы вдвойне приятно, — рассказал артист.

По его словам, песни на стихи Добронравова до сих пор остаются маяками, по которым можно посмотреть, как наша страна жила в 1960-е и 1970-е годы, какое было настроение у людей, какими они были искренними и настоящими, как любили свою Родину.

Это зеркало, которым был Николай Николаевич, и отражало в своем творчестве все устремления советских людей разных национальностей — это, конечно, дорогого стоит. Он останется в памяти как очень скромный человек, который никогда особенно нигде не светился. Когда Александра Николаевна была за роялем, он находился либо на сцене, либо в зале. Этот творческий тандем, подаривший нам такое количество песен, — пример для подражания, каким должен быть человек в творчестве, — заключил певец.

О смерти Николая Добронравова стало известно накануне вечером. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет после тяжелой длительной болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поэт-песенник будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Он также выразил соболезнования супруге Добронравова, композитору Александре Пахмутовой.