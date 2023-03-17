Стали известны подробности «денежного дождя» в Москве «112»: обыск в квартире, из окна которой выбросили валюту, проводили в рамках секретности

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

В пятикомнатной квартире на 23-м этаже ЖК «Дом в Сокольниках», из окна которой были выброшены доллары и евро, проходили обыски в рамках уголовного дела с грифом «совершенно секретно», сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, в апартаменты площадью 152 кв. м пришли сотрудники Главного военного следственного управления в сопровождении ФСБ.

Обыски в пятикомнатной (площадь 152 квадратных метра) квартире на Русаковской улице прошли вчера утром в рамках уголовного дела, которое имеет гриф «совершенно секретно», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что купюры, вылетавшие из окна, были номиналом $100 и €500. Все попавшие на улицу деньги силовики собрали.

До этого в Ростовской области рабочий украл два миллиона рублей, выполняя ремонт в доме у семейной пары. Четверть этой суммы он отложил, спрятав в заброшенном доме, а остальное потратил в течение двух дней: снял номер в одной из самых дорогих гостиниц Ростова-на-Дону, заказывал проституток и пил дорогой алкоголь. После того как потерпевшие обнаружили пропажу, мужчина был задержан, на него завели уголовное дело по статье о краже.