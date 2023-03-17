В Москве сотрудники ФСБ вызвали «дождь» из долларов и евро Перед обыском ФСБ из окна жилого дома выбросили крупную сумму в долларах и евро

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На северо-востоке Москвы из окна жилого дома была выброшена крупная сумма денег в долларах и евро, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, это было связано с прибытием сотрудников ФСБ для проведения обыска.

Деньгопад произошел утром 17 марта на северо-востоке столицы, на улице Русаковской. Купюры номиналом $100 и €500 летели из окна одного из зданий ЖК «Дом в Сокольниках». Все выброшенные банкноты силовики собрали.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области рабочий украл два миллиона рублей, выполняя ремонт в доме у семейной пары. Четверть этой суммы он отложил, спрятав в заброшенном доме, а остальное потратил в течение двух дней. На украденные деньги он снял номер в одной из самых дорогих гостиниц Ростова-на-Дону, заказывал проституток и пил дорогой алкоголь. После того как потерпевшие обнаружили пропажу, мужчина был задержан, на него завели уголовное дело по статье о краже.

До этого мужчина ночью проник в столичный барбершоп на улице Свободы, поправил прическу, воспользовавшись машинкой для стрижки волос, забрал из холодильника напитки, а из кассы деньги, после чего скрылся. Подозреваемого позже задержали в торговом центре на улице Стратонавтов.