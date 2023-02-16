Ростовский рабочий за два дня спустил украденные полтора миллиона рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочий из Ростовской области в Азовском районе украл два млн рублей, когда выполнял ремонт в доме у семейной пары. Деньги он нашел в диване в летнем домике, когда хозяева уехали в отпуск, и потратил практически всю сумму за два дня. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Семейная пара отправилась в отпуск, оставив бригаду продолжать работу. Злоумышленник во время их отсутствия вскрыл окно в летнем домике и распотрошил диван. Найденные два млн рублей внезапно разбогатевший рабочий решил потратить на развлечения — только 500 тысяч он отложил, закопав в заброшенном здании, а остальное прокутил.

Пока в доме шел ремонт, супруги переехали в летнюю кухню. А сумму спрятали в диване. <...> Он вскрывал окно без перчаток и везде оставил свои отпечатки пальцев: и на мебели, и на стекле, — рассказал источник.

Злоумышленник на оставшиеся полтора млн рублей решил красиво пожить — раздал долги в продуктовых и уехал в Ростов-на-Дону. В городе он снял номер в одной из самых дорогих гостиниц, где останавливаются звезды, заказывал девушек и пил дорогой алкоголь. Правда, красивой жизнью долго наслаждаться рабочему не удалось — на лестнице сауны мужчина упал и разбил голову, после чего был госпитализирован. Тогда же из отпуска вернулись его работодатели, сразу заметившие отсутствие денег.

Установить причастность рабочего к краже не составило труда. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы в рамках уголовного дела по ч. 4 п. б ст. 158 УК РФ («Кража»). Потерпевшие при этом смогли получить только 500 тысяч рублей, закопанные в заброшенном здании.

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