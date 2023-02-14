Cо склада оренбургской полиции украли шкуры на 10 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

299 шкур североамериканской рыжей рыси украли со склада оренбургской полиции, передает Telegram-канал Mash. Общую стоимость украденного меха оценили больше чем в 10 миллионов рублей. Шкуры находились на складе как вещественные доказательства в деле контрабанды из Казахстана.

Отмечается, что правоохранители завели уголовное дело по статье «кража».

Ранее житель Москвы попытался выкрасть тело Ленина из Мавзолея на Красной площади. Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Подозрительного посетителя заметили и задержали правоохранители.

В отделении полиции задержанный подтвердил свои намерения, при этом не сумев объяснить, для чего именно он намеревался совершить подобную кражу. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала у мужчины психическое расстройство.