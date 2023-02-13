Два щенка ценой 240 тысяч рублей пропали из гаража в Подмосковье В Сергиевом Посаде завели уголовное дело из-за кражи двух щенков породы корги

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Двух щенков породы корги украли из гаража в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает Telegram-канал SHOT. Владельцы-заводчики уверены, что похищение было спланировано, поскольку в последние дни возле ворот постоянно появлялись следы на снегу. Щенки находились рядом со своими родителями, которых воры не тронули.

Местные жители знали, что в этом гараже разводят собак. Злоумышленники отогнули лист профнастила, взяли двух щенков и скрылись. Общая стоимость ущерба составила 240 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.

В октябре в Якутске неизвестные похитили из квартиры местной жительницы породистых питомцев — кошку породы мейн-кун и двух собак тойтерьеров. Предположительно, питомцев украли для перепродажи в другом городе. Известно, что щенки тойтерьера стоят около 25–50 тысяч рублей, а котята мейн-куны — около 50 тысяч рублей.

В августе в Санкт-Петербурге закрыли корги-кафе из-за того, что местные жители сочли концепцию заведения, где гостям доступны для общения собаки, негуманной. Зоопсихолог Мирослава Волкова предположила, что эта мера была излишней. По ее словам, если питомцы в целом коммуникабельны, а в заведении прописаны правила обращения с животными, то это этически допустимо.